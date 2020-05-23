Бойня на Житомирщине: подозреваемый в убийстве семи человек заявил, что "это была самозащита"

Также на судебном заседании Захаренко отметил, что он оборонялся, когда расстреливал людей.

В Житомире сегодня на суде подозреваемый в убийстве семи человек в Попельнянском районе Анатолий Захаренко заявил, что "это была самозащита".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом подозреваемый сказал во время заседания Королевского районного суда города Житомира.

"Это была самозащита", - пояснил подсудимый на собственное оправдание, когда ему дали слово.

Также на судебном заседании Захаренко отметил, что он оборонялся, когда расстреливал людей.

На собственную пользу мужчина также сказал, что после расстрела знакомых он мог скрыться, однако не сделал этого, а зато сдал правоохранителям оружие, из которого совершил массовое убийство.

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Как стало известно на суде, подозреваемый - Анатолий Захаренко, 1962 года рождения. Ранее он уже фигурировал в уголовном деле, а также привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Как рассказали корреспонденту УНИАН в полиции, комментируя трагедию, предварительно, "это был чисто бытовой конфликт".

Как сообщалось, сегодня суд избирал мужчине меру пресечения. В зал суда подозреваемый зашел под конвоем в бронежилете и защитной маске.

Показания мужчины суд рассматривал в закрытом режиме, также в Королевском районном суде присутствовали около 50 правоохранителей. Вчера этому мужчине сообщено о подозрении.

По данным следствия, 22 мая на берегу пруда близ села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. ”Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых – бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры”, - сообщили в прокуратуре.

Арендатора водоема задержали в порядке ст. 208 УПК, с места происшествия изъято охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного правонарушения устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, среди жертв убийцы из Попельнянского района Житомирщины – нацгвардейцы и волонтеры. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события.

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