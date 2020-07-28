Полиция установила, кто стрелял в машину с активистами в Одесской области

Полицейская операция «Перехват» завершена. В одном из автомобилей обнаружен и изъят пистолет травматического действия.

В Одесской области полиция установила личности злоумышленников, обстрелявших сегодня автомобиль с активистами, в числе которых был известный общественник Демьян Ганул.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вечером обнаружены и изъяты автомобили, на которых передвигались участники стрельбы возле села Визирка.

Также установлены все участники происшествия - жители города Южный в возрасте от 25 лет до 31 года.

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Решается вопрос об их задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что полицейская операция «Перехват» завершена.

Сейчас проводится осмотр транспортных средств, на которых мужчины передвигались. В одном из автомобилей обнаружен и изъят пистолет травматического действия.

По неподтвержденным данным, активисты отстреливались.

«Они произвели несколько ответных выстрелов», - сказал сотрудник полиции.

В автомобиле, который был обстрелян, вместе с Ганулом находился активист Игорь Бею.

По некоторым данным, среди установленных злоумышленников были люди «с криминальным прошлым».

В городе Южный, недалеко от которого обстреляли автомобиль активистов, последние принимали участие в акции против незаконных строений на побережье Черного моря.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области 28 июля днем неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился известный активист Демьян Ганул.

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