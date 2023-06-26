Бывший чиновник настаивает на том, что он невиновен.

Бывший глава Херсонского областного совета Владислав Мангер остался недовольным решением Днепровского районного суда Киева. Он снова заявил, что не виновен.

После оглашения решения суда сторонники обвинения аплодировали, на что Мангер отреагировал достаточно агрессивно.

"Зачем хлопают? Что невинного человека в тюрьму посадили, хлопают. Мозги надо иметь хоть чуть-чуть", - заявил экс-глава Херсонского облсовета, на что ему ответили: "Можем еще раз похлопать".

Кроме того, кто-то из сторонников семьи Гандзюк выкрикнул в адрес Мангера: "Что ты ноешь?"

После короткой словесной перепалки Мангер забрал свои вещи и правоохранители вывели его из зала суда. Адвокаты бывшего чиновника заявили, что попадут апелляцию на решение Днепровского райсуда Киева.

Дело Гандзюк - главные новости

Активистка Екатерина Гандзюк стала жертвой покушения в 2018 году. Ее облили кислотой. Несмотря на попытки врачей ее спасти, женщина умерла в больнице Киева 4 ноября. В июне 2019 года суд вынес решение в отношении пяти исполнителей преступления.

При этом тогдшнего главу Херсонсокого обласовета Владислава Мангера и Алексея Левина, которого подозревали в организации убийства, обвинили по части 3 статьи 27, части 2 статьм 28 и части 2 статьи 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение способом, имеющим характер особого мучения и повлекшее смерть потерпевшей" Уголовного кодекса.

26 июня 2023 года суд признал виновными Мангера и его пособника Левина. Им назначили по 10 лет лишения свободы.

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