Мангера признали виновным в заказе нападения, а Левина - в его организации. Обоим назначили по 10 лет лишения свободы.

Суд признал виновными экс-главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина, обвиняемых в заказе и организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Им назначили по 10 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Днепровского райсуда Киева Юлия Иванина сегодня огласила приговор Мангеру и Левину. Мангера признали виновным в заказе нападения, а Левина - в его организации.

"Мангера признать виновным..., назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет... Левина признать виновным..., назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет", - отметила Иванина.

В срок отбывания наказания Мангеру и Левину засчитают время, которое они провели в СИЗО. Мангер - с 15 февраля 2019 года по 16 февраля 2019 года и с 16 июня 2020 года по дату вступления приговора в законную силу, а Левин - с 24 января 2020 года по дату вступления приговора в законную силу. Один день в СИЗО соответствует одному дню лишения свободы.

Обоим осужденным суд также продлил меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственников Гандзюк и постановил взыскать с Мангера и Левина в пользу отца Гандзюк 5 млн грн, в пользу матери - 5 млн грн, мужа - 5 млн грн.

Дело Екатерины Гандзюк

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.

Мангера и Левина посадили за правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение способом, имеющим характер особого мучения и повлекшее смерть потерпевшей) Уголовного кодекса.