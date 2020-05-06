Жуткое убийство 13-летнего ребенка на Харьковщине: вокруг похорон погибшей разгорелся денежный скандал

Собиравшую деньги на похороны соседку обвинили в мошенничестве. И той пришлось оправдываться за свою инициативу.

В Харьковской области 5 мая похоронили 13-летнюю Кристину Пьянову, в убийстве которой подозревают ее мать. Вокруг похорон убитой разгорелся скандал.

Об этом сообщает новостной портал "ГородХ".

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Учитывая то, что мать девочки находится под следствием, а семья погибшей неблагополучная, то деньги на похороны взялась собирать соседка - Светлана Перекрест.

Однако после того, как необходимая сумма была собрана, соседку обвинили в мошенничестве. И той пришлось оправдываться за свою инициативу.

"Объясню тем, кому больше заняться нечем, как лить грязь. В субботу покупали одежду, в воскресенье купили на похороны свадебное платье. Думаете, сейчас легко найти это все? В понедельник мы с сестрой Тани ездили к следователю, чтобы понять, когда можно забрать и похоронить ребенка. Родителей у Тани нет. Я просто помогаю, они мои соседи, ребенок рос на моих глазах", - отметила Светлана Перекрест.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля утром в Харькове полицейские задержали обнаженную женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором была отрезанная голова человека. Впоследствии в полицию обратился житель села Подворки и сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме он проживает вместе со своей сестрой и ее дочкой.

В итоге полиция установила, что женщина убила свою собственную дочь.