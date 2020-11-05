За содеянное 39-летнему мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

На Туркивщине Львовской области полицейские задержали мужчину, причастного к убийству своего отца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

4 ноября около 6:30 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел района в собственном доме обнаружено тело 69-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Читайте такжеВ Одесской области задержан мужчина, застреливший младшего брата бывшей жены

Было установлено, что к убийству причастен 39-летний сын погибшего, который жил вместе с отцом.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1.ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко