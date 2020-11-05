На Туркивщине Львовской области полицейские задержали мужчину, причастного к убийству своего отца.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
4 ноября около 6:30 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел района в собственном доме обнаружено тело 69-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
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Было установлено, что к убийству причастен 39-летний сын погибшего, который жил вместе с отцом.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1.ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
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