В Харькове 27-летний сын убил свою 53-летнюю мать.
Как рассказали в отделе коммуникации областной полиции, трагедия произошла 18 марта в квартире на улице Старошишковской.
Читайте такжеНа Харьковщине напали на бригаду "скорой": два человека в больницеПравоохранители, которых вызвали на место происшествия вечером, нашли тело женщины и задержали ее сына.
«Злоумышленник по неустановленным причинам нанес женщине многочисленные удары кулаками по лицу и голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», — рассказали в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Мужчине уже сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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