Местная прокуратура еще не комментировала инцидент.

Немецкого пожарного подозревают в том, что он устроил поджог отеля для беженцев, в котором проживали украинцы в поселке Грос-Штремкендорф в земле Мекленбург-Передняя Померания.

По данным издания Bild подозреваемый был арестован четыре недели назад после инцидента.

Сообщается, что это 32-летний пожарный. Ранее этот человек не делал политических заявлений, не был замечен в каких-то сомнительных движениях. Местная прокуратура еще не комментировала инцидент.

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После разрушительного пожара 19 октября следователи назвали основной версией поджог. Также одним из мотивов преступления могла быть политическая подоплека, так как несколькими днями ранее на входной вывеске дома были обнаружены граффити со свастикой.

За несколько недель до этого в регионе также произошла непонятная серия пожаров, в результате которых пострадали лесные массивы.

Украинские беженцы в Германии

По состоянию на начало октября количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 миллиона.

Беженцы, прибывающие из Украины, помогли увеличить население Германии до самого высокого уровня.

В начале сентября в Германии 12 из 16 земель объявили, что не принимают искателей убежища из-за большого наплыва украинцев.