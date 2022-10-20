Всех удалось вовремя эвакуировать, пострадавших нет.

В муниципалитете Грос-Стремкендорф (Мекленбург-Передняя Померания) в Германии подожгли приют для украинских беженцев.

Об этом сообщает местная полиция.

В среду, 19 октября, около 21:20 по местному времени в гостиничном комплексе Phoenix Hotel Schäfereck вспыхнул пожар. Пламя быстро перекинулось на соломенную крышу, которая сразу же вспыхнула. Пожарная служба работала здесь до самого утра. В результате пожара крыша обвалилась.

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С марта в этом отеле проживают 14 человек из Украины, выехавших из-за войны. Также в этот вечер там находились трое сотрудников Красного Креста. Всех их удалось вовремя эвакуировать, пострадавших нет. Жильцов гостиницы, которая сгорела, переселили в другое место.

По данным полиции, вероятно, это был поджог. По подозрению в поджоге уже начато расследование.

Ранее в среду сюда также вызвали полицию из-за нарисованной на въезде свастики.

Украинские беженцы в Германии

24 февраля текущего года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Россияне начали бомбить мирные украинские города и гражданские объекты, из-за чего большое количество украинцев было вынуждено выезжать в западные и центральные части нашей страны. Женщины с детьми также спасались от войны в соседних странах.

По состоянию на начало октября количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 миллиона.

Согласно данным ООН, собранным от национальных правительств, больше всего беженцев со статусом временного защиты в Польше – 1,409 миллионов. Следом идет Германия, где количество зарегистрированных для временной защиты беженцев из Украины составляет 709,15 тысяч.

Беженцы, прибывающие из Украины, помогли увеличить население Германии до самого высокого уровня.

В начале сентября в Германии 12 из 16 земель объявили, что не принимают искателей убежища из-за большого наплыва украинцев.

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