Женское население Германии выросло на 1,2%.

Беженцы, прибывающие из Украины, помогли увеличить население Германии до самого высокого уровня.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Федерального статистического управления, более 84 миллионов человек сейчас проживают в этой стране. При этом население возросло на 1% или на 843 000 человек, в первой половине 2022 года. Для сравнения – за весь 2021 год население выросло лишь на 0,1%.

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Женское население Германии выросло на 1,2% – значительно больше, чем мужское население, которое выросло на 0,8%. Это отражает тот факт, что в страну перемещались преимущественно женщины и дети из Украины.

Страна уже в третий раз после воссоединения в 1990 году сталкивается с потоком беженцев. В 1992 году – из Югославии, в 2015 году – из Ближнего Востока.

Беженцы из Украины

С началом полномасштабного вторжения России в Украину ООН зафиксировала более 7,4 миллиона человек, выехавших из страны в Европу, убегая от войны. При этом, по состоянию на 22 сентября, 4,1 миллиона зарегистрированы в программах защиты.

Больше всего украинцев приняли Польша и Германия (более миллиона каждая) и Чехия (от 300 до 500 тысяч).

По данным исследования настроений украинских беженцев EWL Group за начало августа, в Польше о намерениях вернуться в Украину говорят 58% уехавших украинцев, в Чехии – 56% опрошенных.

По данным сентябрьского опроса, около 22% украинских беженцев, поселившихся в Польше, планируют вернуться домой к началу зимы.

Сейчас Польша готовится к новой волне мигрантов из Украины. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский прогнозирует, что это произойдет из-за отсутствия отопления в отдельных регионах Украины.

В Германии между тем 12 из 16 федеральных земель заблокировали принятие новых беженцев в связи с большим их количеством.

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