На месте аварии погибла 16-летняя школьница, 19-летний парень и водитель такси.

Журналисты узнали подробности жуткой аварии на трассе Борислав – Дрогобыч Львовской области, произошедшей 24 августа и унесшей три жизни.

Как пишет "Обозреватель", виновник аварии, 19-летний водитель Volkswagen Passat был без водительских прав, он выскочил на встречную полосу. Сообщается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Что известно о погибших и пострадавших в ДТП на Львовщине?

Погибшие пассажиры такси Volkswagen Golf - жители села Ясеница-Сольная. Они ехали на такси после концерта в Дрогобыче с 40-летним водителем.

"Этот таксист тоже погиб. Его звали Ярослав Белый, он жил в Бориславе. У него осталась жена и двое детей", – рассказала знакомая таксиста Мария.

На месте аварии погибла 16-летняя школьница Надя Довжинская и 19-летний Марьян Багрий. Двоюродная сестра Нади – Христина Олексивская – выжила в этой жуткой аварии, у нее перелом ноги, челюсти, выбиты зубы, повреждена селезенка, черепно-мозговая травма.

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Кто виновник аварии на трассе Борислав – Дрогобыч?

Когда машина проезжала село Попеля, навстречу им вылетел Volkswagen Passat, за рулем находился пьяный 19-летний парень. На большой скорости он лоб в лоб столкнулся с такси, от удара одно авто загорелось, одна из пассажирок вылетела из машины.

"Полиция установила, что 19-летний водитель был пьян. Также у него никогда не было водительских прав. По словам местных жителей, его мама работает врачом", - пишет "Обозреватель".

Полиция уже сообщила о подозрении водителю Volkswagen Passat, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится в больнице, его взяли под стражу.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, травмы получили семь человек. Инцидент произошел 24 августа в 23:05 в селе Пепле Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 "Мостиска-Самбор-Борислав". Там столкнулись два легковых автомобиля, после чего одно из них загорелось.

Автор: Ольга Робейко