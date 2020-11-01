Туристы потеряли ориентировку и не могли самостоятельно продолжать движение.

В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь двум туристам из Львова, заблудившимся в горах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня (в субботу, 31 октября, - ред.) в 14:35 поступило сообщение о том, что туристы 1999 года рождения и 1997 года рождения, жители города Львов, двигаясь по горному туристическому маршруту в районе озера Несамовите Яремчанского городского совета, в связи с осложненными погодными условиями (выпадение мокрого снега, туман) значительно обессилев, потеряли ориентировку и не могут самостоятельно продолжать движение. Телефонная связь с людьми периодически поддерживалась", - говорится в сообщении.

Для поиска туристов были направлены четверо спасателей.

Читайте такжеПод Говерлой искали туристов из Львова

"В 16:20 спасатели встретили туристов недалеко от озера Несамовите и напоили их горячим чаем. В медицинской помощи они не нуждались", - сообщили в ГСЧС.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич