В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь двум туристам из Львова, заблудившимся в горах.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Сегодня (в субботу, 31 октября, - ред.) в 14:35 поступило сообщение о том, что туристы 1999 года рождения и 1997 года рождения, жители города Львов, двигаясь по горному туристическому маршруту в районе озера Несамовите Яремчанского городского совета, в связи с осложненными погодными условиями (выпадение мокрого снега, туман) значительно обессилев, потеряли ориентировку и не могут самостоятельно продолжать движение. Телефонная связь с людьми периодически поддерживалась", - говорится в сообщении.
Для поиска туристов были направлены четверо спасателей.
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"В 16:20 спасатели встретили туристов недалеко от озера Несамовите и напоили их горячим чаем. В медицинской помощи они не нуждались", - сообщили в ГСЧС.
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