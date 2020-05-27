В Киеве в котловане для прокладки труб обнаружено тело мужчины

Тело обнаружили в котловане вместе с оградой, которая была установлена вокруг места проведения ремонтных работ на теплосети в Святошинском районе.

В Киеве на месте проведения ремонтных работ на теплосети в Святошинском районе обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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«Сегодня в 08:45 по адресу ул. Григоровича-Барского, 7-А возле места проведения ремонтных работ на теплосети было обнаружено тело мужчины без признаков жизни (тело обнаружили в котловане вместе с оградой, которая была установлена вокруг места проведения работ)», - говорится в сообщении.

Указывается, что тело мужчины обнаружили жители соседних домов.

В КГГА отметили, что место проведения ремонтных работ было ограждено. «Обстоятельства происшествия свидетельствуют о том, что инцидент не связан с утечкой теплоносителя. Аварийная бригада завершила работы сегодня в 05:30. Работники ГСЧС, прибывшие на место, зафиксировали температуру воды в котловане не более +32 градусов. Начаты следственные действия», - сообщили в КГГА.

Как сообщал УНИАН, в здании киевского кинотеатра «Флоренция» в ночь на 12 марта нашли тело мужчины в крови.

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