В Киеве нашли окровавленное тело директора столичного кинотеатра (фото, видео)

Одна из предыдущих версий смерти – несчастный случай.

В здании киевского кинотеатра «Флоренция» в ночь на 12 марта нашли тело мужчины в крови.

Об этом сообщает Информатор.

Тело находилось на лестничной площадке одного из подсобных помещений.

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По словам правоохранителей, окровавленное тело нашли сотрудники кинотеатра. Они же сразу вызвали медиков, но мужчина был уже мертв. Погибшим оказался 53-летний директор кино.

Одна из предварительных версий – несчастный случай.

На месте происшествия работали медики, патрульные, кинологи и следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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