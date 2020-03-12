В Киеве нашли окровавленное тело директора столичного кинотеатра (фото, видео)
10:56, 12 марта 2020Происшествия
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Одна из предыдущих версий смерти – несчастный случай.
Тело директора нашли сотрудники кинотеатра / kiev.informator.ua
В здании киевского кинотеатра «Флоренция» в ночь на 12 марта нашли тело мужчины в крови.
Об этом сообщает Информатор.
Тело находилось на лестничной площадке одного из подсобных помещений.
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По словам правоохранителей, окровавленное тело нашли сотрудники кинотеатра. Они же сразу вызвали медиков, но мужчина был уже мертв. Погибшим оказался 53-летний директор кино.
Одна из предварительных версий – несчастный случай.
На месте происшествия работали медики, патрульные, кинологи и следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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