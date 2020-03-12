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В Киеве нашли окровавленное тело директора столичного кинотеатра (фото, видео)

10:56, 12 марта 2020
Происшествия
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Тело директора нашли сотрудники кинотеатра / kiev.informator.ua

Об этом сообщает Информатор.

Тело находилось на лестничной площадке одного из подсобных помещений.

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По словам правоохранителей, окровавленное тело нашли сотрудники кинотеатра. Они же сразу вызвали медиков, но мужчина был уже мертв. Погибшим оказался 53-летний директор кино.

Одна из предварительных версий – несчастный случай.

На месте происшествия работали медики, патрульные, кинологи и следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, неизвестные ночью сожгли автомобиль исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.

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