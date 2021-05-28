В Львове трех молодых людей подозревают в вандализме на остановке общественного транспорта, которую они, вероятно, разбили.
Детали инцидента сообщает пресс-служба полиция Львовщины на странице в Facebook.
Накануне правоохранители получили вызов о хулиганстве на улице Хмельницкого. Заявитель рассказал, что трое парней крушили там остановку общественного транспорта возле АЗС.
Впоследствии копы обнаружили вандалов - это 18, 19 и 20-летние львовяне. Судя по фото, они употребляли алкоголь, за что тоже получили наказание.
"Они получили от полицейских постановления по ч. 1 и ч. 2 ст. 178 (распитие пива и появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную мораль) КУоАП и совершение этого правонарушения во второй раз в течение года", - говорится в сообщении.
Задержанных передали следователям Львовского райуправления полиции для установления обстоятельств.
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