Предатели перешли на сторону оккупационной "власти" и заняли должности в незаконно созданных органах города.

Государственное бюро расследований подозревает в государственной измене трех правоохранителей из Бердянска, которые сдавали российским оккупантам воинов АТО.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Бюро.

"Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении в государственной измене трем работникам правоохранительного органа в Запорожской области, которые в апреле этого года приняли предложения от оккупационной власти РФ и заняли должности, в том числе и руководящие, в незаконно созданных органах города Бердянска", - отметили в ГБР.

По данным досудебного расследования, правоохранители отыскивали служебный транспорт и табельное оружие по месту жительства коллег для дальнейшей передачи в незаконно созданный силовой орган оккупационной власти России.

Также они информировали оккупантов об адресах проживания участников АТО/ООС периода 2014-2021 годов.

Так, правоохранители подозреваются в государственной измене (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в порту оккупированного россиянами Бердянска раздалось два громких взрыва.

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