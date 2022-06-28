По свидетельствам очевидцев, взрывы произошли один за другим.

В порту оккупированного россиянами Бердянска прозвучало два громких взрыва подряд.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

Над портом поднялся густой дым. При этом местные говорят, что оккупанты не предупреждали о вероятном проведении разминирования в порту.

"Откуда идет дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, вполне вероятно, что это нечто "незапланированное", - говорится в сообщении.

Столб дыма над портом в Бердянске виден в разных районах города. Деталей пока нет.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре временно оккупированного российскими военными Бердянска в день России пылали военные автомобили с пометками "Z".

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