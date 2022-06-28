В порту оккупированного россиянами Бердянска прозвучало два громких взрыва подряд.
Об этом сообщает местный Telegram-канал "Бердянск Сейчас".
Над портом поднялся густой дым. При этом местные говорят, что оккупанты не предупреждали о вероятном проведении разминирования в порту.
"Откуда идет дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, вполне вероятно, что это нечто "незапланированное", - говорится в сообщении.
Столб дыма над портом в Бердянске виден в разных районах города. Деталей пока нет.
Взрыв в порту оккупированного Бердянска
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Как сообщал УНИАН, ранее в центре временно оккупированного российскими военными Бердянска в день России пылали военные автомобили с пометками "Z".