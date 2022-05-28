Также в городе оккупанты заявили об объединении двух учебных заведений и "назначили" своего ректора из Харькова.

В Мелитопольском районе сотрудники одного из отделов полиции перешли на сторону врага, среди предателей есть участники антитеррористической операции.

Об этом в Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.

"В Мелитопольском районе Приазовский отдел полиции теперь называется "народной милицией", потому что перешел на сторону врага. Сотрудничать с врагом согласились более 35 работников отдела во главе с начальником и его заместителем. Интересно, что среди предателей есть и участники АТО", - сказано в сообщении.

При этом в ОВА допускают, что оккупанты могли оказывать психологическое и физическое давление на самих полицейских или членов их семей.

Также отмечается, что вчера сотрудники Таврического государственного агротехнологического университета сообщили, что в здание вуза ворвались вооруженные оккупанты. Также российские военные захватили Мелитопольский педагогический университет.

"Сотрудникам сообщили, что оба вуза отныне объединились, и преподаватели должны написать заявления на переход в объединенный университет или же увольняться. Единственным ректором объявлен заезжий подполковник и бывший старший преподаватель Харьковского университета внутренних дел Чуйков", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что сотрудники Таврического агротехнологического университета рассказали, что новый ректор вел себя неадекватно, агрессивно и хамил.

Напомним, в оккупированных Мелитополе и Токмаке партизаны распространяют антироссийские листовки.

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