Изъята служебная документация и осмотрено место гибели людей.

Полиция Киева сообщила о подозрении четырем задержанным из-за гибели людей возле укрытия, им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия и оставление в опасности, повлекшее смерть лиц.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева. В полиции напомнили, что задокументировали факт недопуска людей в укрытие, в результате чего во время обстрела столицы погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

"Полицейские опросили очевидцев, пострадавших и персонал медучреждения. На месте происшествия следователи изъяли служебную документацию, а также отыскали ключи, которыми можно было открыть укрытие с обеих сторон. В дальнейшем правоохранители зашли в бомбоубежище и убедились, что входные двери действительно были закрыты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины следователи задержали четырех человек: первого заместителя Деснянской районной государственной администрации, директора больницы, заместителя директора по техническим вопросам и охранника медучреждения.

В полиции проинформировали, что всем четырем задержанным было сообщено подозрение в совершении уголовных правонарушений. Первую заместительницу председателя Деснянской районной государственной администрации, директора больницы и его заместителя по техническим вопросам полицейские подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. А охраннику больницы сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины - Оставление в опасности, повлекшее смерть лица или другие тяжкие последствия. Преступление государства-террориста Служба безопасности Украины расследует по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством. Продолжаются досудебные расследования.

Трагедия возле укрытия в Киеве

Как сообщал УНИАН, 1 июня возле укрытия в Деснянском районе столицы погибли три человека (две женщины и ребенок), которые во время ракетного обстрела не смогли скрыться из-за закрытых дверей бомбоубежища.

Из-за трагедии в Киеве задержали четырех человек - первую заместительницу Деснянской РГА, директора медучреждения, где расположено укрытие, его заместителя, а также охранника.

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