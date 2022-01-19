Сейчас в столице температура воздуха достигает -3 градуса.

В среду, 19 января, отмечается Крещение. В этот день, по традиции, многие люди ныряют в прорубь. Считается, что в этот праздник вода обладает целебными свойствами.

Считается, что наибольшую силу вода имеет в первые часы после полуночи, поэтому купания в реках, озерах и море начались еще на рассвете. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Одессе, по словам журналиста, температура воды достигает +3 градуса. Людей не очень много, и большинство обычно приходит к 12:00. Рядом с палаткой здесь дежурят спасатели, инцидентов не зафиксировано. По их подсчетам, уже здесь нырнули в прорубь более 800 человек.

Как в Киеве празднуют Крещение

В Киеве на Гидропарке, самой популярной крещенской локации, немного людей. "Сейчас здесь примерно меньше сотни людей. По наблюдениям, в этом году менее громкое празднование Крещения", - рассказал журналист.

Как правильно купаться на Крещение

Врачи советуют готовиться к купанию в проруби заранее и начать закаляться еще с лета, к примеру, с контрастного душа или просто обливания холодной водой.

Противопоказания к купанию в ледяной воде на Крещение: повышенное или пониженное артериальное давление, болезни сердца, хронические заболевания (например, мочеполовой системы). Не следует купаться и беременным.

Нырять стоит быстро и сразу выходить, плавать в холодной воде не стоит.

Согреться после ныряния поможет теплый чай. Сразу после купания на берегу желательно иметь теплое полотенце или халат, чтобы сразу обтереться от воды и надеть сухую теплую одежду. Ни в коем случае не пейте алкоголь после купания в проруби, ведь он расширяет сосуды.

Ранее в ПЦУ отметили, что погружение в прорубь на Крещение не имеет ничего общего со "смыванием" грехов. Церковь никогда не рекомендовала погружаться зимой в воду.