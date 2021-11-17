После удара женщину отбросило на смежную колею под поезд, который двигался навстречу.

В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Около 5:10 в дежурную часть отделения полиции N1 Богодуховского РВП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Пирогово, которая расположена в селе Огульцы Богодуховского района, поезд сбил человека. При ударе женщину отбросило на смежную колею под поезд, который двигался навстречу", – говорится в сообщении.

На место происшествия направлена группа следственного управления ГУНП в Харьковской области. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте такжеЛег на рельсы перед локомотивом: в Одессе произошло смертельное ЧПВ свою очередь, в Telegram "Укрзализныци" сообщается, что из-за травмирования человека грузовым поездом на участке Полтава-Харьков и соответствующих следственных действий задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях.

Задерживаются поезда: №64 Киев – Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов); №141 Бахмут – Львов (5 часов 42 минуты); №725 Харьков – Киев (3 часа 30 минут); №18 Ужгород – Киев (3 часа 10 минут); №8 Одесса – Харьков (2 часа); №722 Киев – Харьков (40 минут).

В "Укрзализныце" отмечают, что время задержки может измениться, поэтому просят пассажиров следить за обновлениями и информировать руководителей или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта.

Напомним, в начале сентября вечером в поселке Подворки поезд сбил подростка-велосипедиста. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Автор: Наталья Хаджи