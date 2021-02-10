Полиция проводит в помещении обыски и устанавливает данные мужчин.

В полиции прокомментировали ситуацию со сборами в центре столицы мужчин спортивного телосложения, которых активисты "Нацкорпуса" обвинили в подготовке к массовым беспорядкам в поддержку "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Об этом информирует пресс-служба ГУНП Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители после обращения "Национального корпуса»" открыли производство по нескольким статьям: подготовка к уголовному правонарушению и хулиганство.

В помещении, где молодых людей заблокировали до момента приезда силовиков, полиция проводит обыски и устанавливает данные мужчин и цель их прибытия.

Что случилось

Вечером 10 февраля активисты движения "Национальный корпус" заблокировали помещение здания на Тверском тупике в Киеве. Они утверждали, что разоблачили базу "титушек ОПЗЖ".

У одного из мужчин активисты изъяли тетрадь, где были указаны расценки и упоминалось разрешение на применение оружия. Спортсмены, по информации "Нацкорпуса", принимали участие в проплаченных митингах ОПЗЖ против закрытия каналов Медведчука.

Место проведения акции протеста оцепили силовики со спецтранспортом.

В свою очередь, депутат ОПЗЖ и лидер ОО "Патриоты – За жизнь" Илья Кива объяснил собрание вооруженных спортсменов якобы "турниром по боксу".

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Автор: УНИАН