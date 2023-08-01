По его словам, в офисе нашли печати компаний и банков РФ.

В Киеве обнаружили российский колл-центр, который собирал информацию о работе военных и противовоздушной обороны.

Об этом заявил народный депутат Николай Тищенко. На своей странице в Facebook он обнародовал видео проверки этого помещения. По его словам, в офисе нашли печати российских компаний и банков, в частности "Газпрома", "Нацбанка Российской Федерации", "Газпром инвест" и "Московской биржи".

"Когда с представителями Национальной полиции мы зашли в офис, вероятно сотрудничающий с ФСБ, на защиту этой ботофермы приехал ... сам нардеп Олег Семинский, чья общественная приемная находится этажом выше над колл-центром. Кстати, кроме того, что все это происходит почти в приемной указанного народного депутата, так и все это здание (по словам работников офиса) может принадлежать господину депутату Семинскому", - написал Тищенко.

Видео дня

Он заявил, что информацию передали правоохранительным органам и ГБР. По словам Тищенко, нардеп оказал сопротивление работе ВСК и Нацполиции, а также нанес телесные повреждения помощнице народного депутата, она написала на него заявление. "По нашей информации, именно этот колл-центр собирал и передавал информацию о работе военных в правительственном квартале и работе ПВО, о чем свидетельствуют соответствующие изъятые документы, которые заполнялись также на русском языке", - добавил он.

Кроме того, полицейские задержали 38 уклонистов, среди которых трое иностранцев, для выяснения их вероятной связи с ФСБ и проверки.

Сам нардеп на видео говорит, что пришел в офис по вызову владельцев помещения. Он призывает не ломать чужое имущество.

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