"Никуда он не денется": в МВД спрогнозировали, сколько еще будет прятаться в лесу "полтавский террорист"

Советник главы МВД допустил, что у "полтавского террориста" не все в порядке с психикой.

Советник главы МВД Михаил Апостол считает, что активная фаза операции по задержанию "полтавского террориста" Романа Скрипника скоро закончится.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Вся информация об этом человеке есть, все родственники найдены. Правоохранительные органы оцепили там все, все контролируется тепловизорами, никуда он не денется. Каждая область разделена на квадраты, и каждое подразделение имеет свой квадрат. Но сейчас лето, зелень вокруг в лесах - не так очищают те леса, как раньше. Спрятаться в лесу в принципе просто. Но это (нахождения беглеца - ред.) вопрос времени. Ну сколько там – еще день, еще два..." - сказал Апостол.

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По мнению советника, Скрипник "выйдет сам" или наложит на себя руки.

"Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет как загнанный волк там бегать, ну сколько он будет бегать. Или покончит с жизнью... Более того, почему-то складывается впечатление, что если он угоняет машины, если была угроза жизни, когда он вытащил чеку и в принципе из-за этого все и началось - он как-то понимал те вещи, на которые шел", - сказал советник.

Апостол допустил, что у "полтавского террориста" не все в порядке с психикой.

"И я думаю, если у него с психикой, знаете, сегодня мы с весны внезапно перешли на лето - осложнения у таких людей. В принципе может и покончить жизнь самоубийством. Скорее всего, если он так боится попасть в тюрьму, а причина для этого была, то он может покончить жизнь самоубийством: утопиться, повеситься..." - сказал Апостол.

Напомним, в Полтаве 23 июля мужчина угрожал взорвать себя гранатой, а затем взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле. В МВД сообщили, что преступником является местный житель Роман Скрипник — ранее судимый за кражу, мошенничество и наркотики.

Подозреваемый выехал за пределы города, оставил авто и заложника, после чего скрылся. Его поиски продолжаются.

По факту захвата заложника правоохранители открыли уголовные производства по трем статьям – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, захват работника правоохранительного органа в заложники и незаконное обращение с боеприпасами. Скрипнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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