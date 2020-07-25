В Киеве "заминировали" жилой дом - СМИ (видео)
17:43, 25 июля 2020Происшествия
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Аноним заявил о минировании дома на проспекте Владимира Маяковского, 24б на Троещине.
На месте прибыла скорая и полиция, ждут взрывотехников / скриншот из видео
В Киеве в субботу, 25 июля, сообщили о заминировании жилого дома.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
Аноним заявил о минировании дома на проспекте Владимира Маяковского, 24б на Троещине.
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"Срочное сообщения с Троещины – говорят, что кто-то анонимно позвонил в полицию и сказал, что дом по Маяковского, 24б заминирован", - говорится в посте.
На место прибыли полицейские и скорая, ожидаются специалисты-взрывотехники.
Как сообщал УНИАН, в последние дни по Украине и Киеву прокатилась волна сообщений о минировании.
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