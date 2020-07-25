В Киеве "заминировали" жилой дом - СМИ (видео)

Аноним заявил о минировании дома на проспекте Владимира Маяковского, 24б на Троещине.

В Киеве в субботу, 25 июля, сообщили о заминировании жилого дома.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Аноним заявил о минировании дома на проспекте Владимира Маяковского, 24б на Троещине.

Читайте также"В Киеве жгут дома и авто": Кличко из-за событий последних дней обратился к правоохранителям

"Срочное сообщения с Троещины – говорят, что кто-то анонимно позвонил в полицию и сказал, что дом по Маяковского, 24б заминирован", - говорится в посте.

На место прибыли полицейские и скорая, ожидаются специалисты-взрывотехники.

Как сообщал УНИАН, в последние дни по Украине и Киеву прокатилась волна сообщений о минировании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram