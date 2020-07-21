Не пожизненное заключение: в МВД рассказали, что ожидает луцкого террориста после задержания
В Министерстве внутренних дел рассказали о сегодняшней спецоперации по освобождению заложников в Луцке.
По словам замглавы МВД Антона Геращенко, переговоры с террористом начались сегодня в 9:22. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne, передает ТСН.
Геращенко отметил, что все это время целью переговоров было убедить сдаться мужчину.
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"Дальше его ждет обычная судебная процедура. Он будет задержан... Очевидно, что это будет содержание под стражей без альтернативы. Его обвиняют в террористическом акте, захвате заложников", - заявил заместитель главы МВД.
За то, что никто не погиб, предположительно террорист получит не пожизненное заключение, а длительный срок заключения, сообщил Геращенко.
Он также отметил, что будет проведена психиатрическая экспертиза, которая является стандартной в таких случаях.
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На вопрос журналистов о том, что действительно видеообращение Зеленского стало толчком для освобождения заложников, Геращенко ответил: "Безусловно, мне кажется, это связанные между собой вещи".
Как сообщал УНИАН, все 13 заложников были освобождены вечером во вторник после длительных переговоров с подозреваемым. Самого мужчину, а также его сообщника в Харькове, задержали.
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