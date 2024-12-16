Мужчина будет находиться под стражей в течение 60 суток без права на залог.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении теракта в Днепре 14 декабря, в результате которого один человек погиб, еще четверо были ранены, среди них - двое полицейских. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

"Сегодня решением суда мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Как информирует Суспильне, он будет находиться под стражей до 12 февраля 2025 года.

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По материалам дела, в сумке, которую подложили под скамейку возле админздания, было самодельное взрывное устройство.

Известно, что подозреваемый - из города Марганец Днепропетровской области, но сейчас проживает в Одессе. По словам мужчины, его подставили. В частности, "куратор" сообщил ему, что он должен облить краской человека, который якобы берет взятки. О взрывном устройстве он не знал. Поскольку работает барменом и, по его словам, видел взяточничество на работе, то решил отомстить "взяточнику", которого "заказали".

Теракт в центре Днепра - подробности

Днем 14 декабря возле одного из админзданий в центральном районе Днепра произошел взрыв, в результате чего погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них - двое полицейских. Раненые сейчас находятся в больнице - их состояние тяжелое.

Позже в СБУ заявили о задержании мужчины, который взорвал самодельное взрывное устройство возле здания ТЦК и СП в Днепре. Им оказался ранее судимый 37-летний житель области.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

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