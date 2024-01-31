Подрывник все еще находится в медучреждении под круглосуточным наблюдением.

Депутат Керецковского сельсовета на Закарпатье Сергей Батрин, который бросил гранаты в сессионный зал во время заседания, может получить пожизненный срок заключения. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

Прокуратура переквалифицировала действия депутата на "террористический акт, приведший к гибели людей". Отмечается, что Батрину уже сообщили об изменении статьи, по которой ему объявлено подозрение. "В этом случае максимальное наказание, которое может грозить лицу в случае доказательства вины, – пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Ранее действия мужчины были квалифицированы как террористический акт, приведший к тяжелым последствиям - ч. 2 ст. 258 УК Украины. Основанием изменить квалификацию на более тяжкую часть статьи Уголовного кодекса Украины стала смерть двух пострадавших во время этого теракта – депутатов Керецковского сельского совета.

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В прокуратуре отмечают, что правоохранители получили заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении первого погибшего, где сказано, что к летальным последствиям привела полученная взрывная политравма. Результаты судебно-медицинской экспертизы в отношении второго мужчины ожидаются.

"Сам подрывник по состоянию на сегодня все еще находится в медучреждении под круглосуточным наблюдением, ведь к нему применена мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей", - отмечается в сообщении.

Теракт в сельсовете на Закарпатье

Как сообщил УНИАН, 15 декабря 2023 года в селе Керецки Хустского района Закарпатской области во время заседания сессии депутат сельсовета Сергей Батрин бросил на пол в зале три гранаты.

В результате подрыва пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Их госпитализировали в несколько медучреждений области - это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести, у большинства - диагностировали осколочные ранения.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где среди прочего обнаружили "предсмертную записку".

Согласно материалам дела, подозреваемый пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого. Тогда, ненадолго оставив помещение проведения сессии подозреваемый, вернувшись в сессионный зал, достал из карманов куртки три взрывных устройства и бросил на пол.

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