Луцкого террориста Кривоша взяли под стражу без права внесения залога

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

В Луцке суд избрал меру пресечения Максиму Кривошу, который взял в заложники 13 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

«Применить к Максиму Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с момента его фактического задержания, то есть до 18 сентября», - говорится в постановлении суда.

Адвокат подзащитного заявил журналистам, что апелляция на решение суда подаваться не будет, как того пожелал подзащитный.

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Как сообщал УНИАН, в Луцке сегодня начался суд по избранию меры пресечения Максиму Кривошу, который взял в заложники 13 человек.

По сообщению судьи-спикера Луцкого горрайонного суда Людмилы Присяжнюк, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к подозреваемому по уголовному производству по захвату лиц в качестве заложников и совершению террористического акта, произошедшего в Луцке 21 июля, поступило от следователя в ОВД следственного отдела УСБУ в Волынской области.

В суде Кривош назвал свой поступок перфомансом. Он опроверг информацию о том, что захват заложников якобы был постановкой.

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