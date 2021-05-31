По предварительной информации, авто отбросило на отбойник, а от удара водитель вылетел через пассажирское окно на обочину.

На 34 км автодороги Киев-Одесса водитель в результате столкновения вылетел через пассажирское окно.

Об этом сообщает Патрульная полиция Белой Церкви в Facebook.

Патрульные обнаружили на месте ДТП поврежденное транспортное средство марки Volkswagen, а в кювете тело мужчины.

По предварительной информации, в автомобиле лопнуло переднее правое колесо. В результате авто отбросило на отбойник, а от удара водитель вылетел через пассажирское окно на обочину. Мужчина погиб до приезда медиков.

Патрульные напоминают участникам дорожного движения, что пренебрежение средствами пассивной безопасности и ПДД может привести к фатальным последствиям.

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Автор: Денис Прядко