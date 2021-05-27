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В четверг, 27 мая, на въезде в Киев столкнулись шесть грузовиков.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
На месте происшествия присутствуют нацгвардейцы. Они пытаются помочь мужчине.
"Сразу 6 грузовиков столкнулись на въезде в Киев со стороны Борисполя. Бойцы Нацгвардии, которые тоже оказались в эпицентре событий, пытаются достать водителя, которому досталось больше всех", - говорится в сообщении.
Точное количество пострадавших уточняется.
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