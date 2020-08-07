В Польше вблизи железнодорожной дороги нашли останки украинца

Причину смерти мужчині выяснить не удалось. Эксперты говорят, что это могло быть переохлаждение.

Вблизи польского города Конин у железнодорожной колеи нашли тело мертвого мужчины, оказалось, что это гражданин Украины.

Об этом сообщило " Польское радио ".

О личности мужчины свидетельствуют документы, которые нашли у него. Отмечается, что умерший находился на карантине.

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"25 июля во время выезда, связанного с тушением тормозов у локомотива поезда сообщением Варшава-Берлин, пожарные-добровольцы из гмины Голина наткнулись на документы, лежавшие вблизи пути. По рассказу спасателей, вблизи был ощутимый запах останков в процессе разложения. На мертвое тело случайно наткнулись при осмотре кустов недалеко от железнодорожной станции Сплаве ", - пишет издание.

В Окружной прокуратуре рассказали, что разложение обнаруженных останков было настолько сильным, что в ходе проведенного вскрытия не удалось выяснить непосредственную причину смерти мужчины. По словам пресс-секретаря ведомства Александры Мараньды, эксперт не исключил участие третьих лиц, но вероятной причиной называет переохлаждение.

Мараньда добавила, что следователи ждут результатов дополнительных токсикологических анализов, взятых из останков умершего. Она отметила, что человек, тело которого обнаружили, был одет в нижнее белье, а вблизи тела обнаружили части одежды и дорожную сумку.

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По информации других польских СМИ, обнаруженные неподалеку останков документы принадлежат гражданину Украины, который приехал в страну в первой половине июля. Мужчина находился на карантине в одном из населенных пунктов в Шамотульском повете, примерно в 130 км от места обнаружения останков. Последний раз полиция подтвердила, что мужчина был в месте отбывания карантина четыре дня до обнаружения тела. Во время последующего контроля гражданина Украины уже не застали дома.

В прокуратуре говорят, что обнаруженное тело не удалось однозначно идентифицировать, поэтому дополнительно проведут тест ДНК.

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