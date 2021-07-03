2 июля около 18:00 на проспекте Пушкина состоялся демонтаж рекламных носителей, во время которого произошел конфликт между сторонниками этого мероприятия и его противниками.

Телеканал D1 выражает решительный протест по поводу нападения сотрудников «Муниципальной варты» на их оператора в Днепре.

Об этом говорится в заявлении коллектива ТРК "регион" (ТЕЛЕКАНАЛ D1).

«Мы выражаем решительный протест против произвола силовых структур, подчиненных городской власти Днепра. Речь идет о жестоком избиении телеоператора нашего канала сотрудниками коммунального предприятия «Муниципальная варта» Днепровского горсовета и группой лиц, одетых в коричневые и черные футболки», - говорится в заявлении.

Отмечается, что 2 июля около 18:00 на проспекте Пушкина состоялся демонтаж рекламных носителей, во время которого произошел конфликт между сторонниками этого мероприятия и его противниками.

"Телеоператор нашего канала, согласно редакционному заданию, спокойно снимал это событие. Тут на него набросились работники «Муниципальной варты» и их подручные, повалили на землю, начали бить и крушить видеокамеру. Скорая помощь доставила телеоператора в областную клиническую больницу им. Мечникова, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение горла. Телеоператор госпитализирован", - сообщает "ТРК регион".

Коллектив телеканала надеется, что следственные органы будут расследовать это преступление по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, а не пытаться классифицировать его как мелкое хулиганство.

"Мы оставляем за собой право обратиться в офис Президента Украины, соответствующий комитет Верховной Рады Украины, Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины с просьбой выяснить законность работы таких силовых структур "местечкового масштаба", как "Муниципальная варта" и дать оценку их действиям по отношению к журналистам.

Коллектив Телеканала D1 выражает солидарность с телеканалом «ОТВ», оператора этого канала тоже жестоко избили во время этого же события, а у журналистки после контакта с «местечковыми силовиками» случился нервный срыв», - подытожили в заявлении.

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Автор: Иван Бойко