В прокуратуре заявили, что подростка не проверяли на алкоголь, а информация об опьянении попала случайно.

Данных о том, что подозреваемый в убийстве шестилетней девочки в Харьковской области был пьян, нет. 13-летнего подростка не проверяли на алкоголь, потому что не было оснований.

Об этом рассказал представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии Суспільне.

"Об алкогольном опьянении. Информация, обнародованная в постановлении суда, не соответствует действительности. В материалах уголовного производства нет информации о состоянии алкогольного опьянения подростка. Внешних признаков алкогольного опьянения у него не было. Он вел себя адекватно", - заявил Чубенко.

По его мнению, произошла техническая ошибка, из-за чего этот абзац попал из какого-то другого документа. При этом он указал, что подозреваемого не проверяли на алкоголь из-за отсутствия оснований.

Читайте такжеСмерть Мирославы Третяк: все, что известно о жутком убийстве ребенка под Харьковом"После того, как подросток попал в поле зрения правоохранителей, его было опрошено и на момент этого опроса он сообщил некоторую информацию о своей причастности к убийству. Но впоследствии его показания менялись и периодически противоречили друг другу. Ведется следствие для установления объективных доказательств причастности или непричастности кого-либо к убийству девочки", - объяснил представитель прокуратуры.

Кроме того, Чубенко сообщил, что с места происшествия изъяли кровь, одежду и кирпич, которым, возможно, убили девочку. По данным экспертизы, девочка умерла из-за около 10 ударов по голове тупым предметом.

Всего в этом деле назначены 12 экспертиз. Следователи готовят материалы для проведения психологической и психиатрической экспертиз.

Смерть Мирославы Третьяк на Харьковщине

В ночь на 29 июля в Старом Салтове на Харьковщине нашли тело пропавшей накануне 6-летней девочки Мирославы Третьяк. Мертвого ребенка обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти – ушибы головы и лица.

Подозреваемым стал 13-летний местный житель Богдан Ф. Именно в обществе парня погибшую видели последний раз. Школьник известен своим жестоким обращением с животными.

Например, в 4 классе Богдан по-садистски убил щенков, растолкав их головы о камень.

Если вину докажут, убийце грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Анастасия Горбачева