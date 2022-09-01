Опознать тело погибшего мужчины очень трудно.

На Киевщине нашли тело еще одного мужчины, который был замучен российскими оккупантами.

Об этом в Telegram сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Завязали руки, надели на голову чехол и казнили. Тело этого замученного оккупантами мужчины мы обнаружили сегодня на прежних позициях армии Российской Федерации в Здвижевке", - сообщил он.

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При этом Небытов отметил, что примерный возраст погибшего - 40-50 лет.

"На шее и туловище обнаружены повреждения. Убитый был одет в высокие сапоги, имел при себе часы марки "Seiko". Если вы опознали вещи и владеете информацией о погибшем, прошу сообщать в полицию", - пишет Небытов.

Он сообщил, что всего в Здвижевке Бучанского района полиция Киевщины уже обнаружила и осмотрела более 16 убитых оккупантами мирных жителей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Киевом оккупанты расстреляли машину с семьей, пуля попала 5-летнему ребенку в голову.

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