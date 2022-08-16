Полиция обнаружила еще одно тело убитого во время оккупации мирного жителя.

Под Киевом оккупанты расстреляли семью с 5-летней девочкой. Погибли ее отец, мать и брат. Пуля попала 5-летнему ребенку в голову, он чудом выжил. 15 августа полиция обнаружила тело еще одного человека, который погиб во время той трагедии.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Вчера мы обнаружили тело еще одного убитого во время оккупации мирного жителя. Машину 58-летнего жителя Бучанщини и его семье войска Российской Федерации обстреляли в конце февраля, когда мирные жители пытались эвакуироваться из оккупированного района Киевской области. Трагедия произошла на дороге между селами Здвижевка и Блиставиця", - рассказал он.

В результате обстрела машины погибли глава семьи и его жена, а также их старший 17-летний сын. 5-летняя девочка Анастасия чудом выжила, пуля попала ей в голову. Врачам удалось спасти ребенка.

"Еще в начале апреля удалось обнаружить тела двух членов этой семьи, 15 августа мы нашли и осмотрели третье тело. Это еще одно кровавое военное преступление армии Российской Федерации", - добавил Небитов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Николаевщине оккупант изнасиловал женщину и угрожал убить ее ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: