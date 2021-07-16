Трое мужчин связали и избили пожилую пару ради денег и драгоценностей.

Грабители напали на частный дом в селе Русанов Броварского района 15 июля. Пожилых хозяев дома избили и связали, после чего 60-летний мужчина умер.

Об этом сообщает в пресс-служба полиции Киевской области.

"Инцидент произошел около 4:00. Трое неизвестных ворвались в дом пожилых супругов, связали хозяев. После этого они начали бить 60-летнего мужчину требуя рассказать, где хранятся ценности и сбережения. Забрав деньги и ювелирные украшения, злоумышленники скрылись", – говорится в сообщении.

После их ухода у пожилого хозяина дом случился сердечный приступ. Мужчина не выжил.

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По факту разбоя открыто уголовное производство. Нападавшим грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и разыскивает нападавших.

Как ранее сообщал УНИАН, в Ривненской области банда ограбила предпринимателей на 800 тысяч гривен. При попытке скрыться они устраивали опасные ситуации на дороге, а потом и вовсе бросили свой внедорожник в лесополосе. Их задержали на пляже у озера, где злоумышленники притворялись отдыхающими.

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Автор: Анастасия Горбачева