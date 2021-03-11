Выяснилось, что подросток уже совершала попытки суицида ранее, глотая иголки.

В Днепре на улице Передовой 12-летняя школьница резала вены стеклом на глазах у прохожих.

Читайте такжеВ Киеве девочка выпрыгнула с 18-го этажаКак пишет dnepr.express, очевидец происшествия вызвал патрульных и медиков.

На его вопросы школьница отвечала, что будет лучше, если она умрет.

Выяснилось, что девочка была пьяная и уже совершала попытки суицида ранее, она глотала иголки.

Ей оказали медицинскую помощь на месте и забрали в детскую больницу №3.

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Автор: Катерина Шварц