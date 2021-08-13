Суд учел, что на момент преступления парень также был несовершеннолетним, поэтому дал возможность ему исправиться

Суд вынес приговор студенту из Бердянска, от которого родила 12-летняя девочка.

О наказании сообщается в Едином реестре судебных решений Бердянского горрайонного суда Запорожской области.

Инцидент произошел в 2019-м году в Бердянске. Студент лицея несколько раз вступал в интимные отношения с 12-летней девочкой. По его словам, "все было по обоюдному согласию". Однако потерпевшая утверждает, что парень угрожал рассказать об их отношения друзьям, если она расскажет подругам или маме.

Суд учел, что на момент преступления парень также был несовершеннолетним, поэтому дал возможность ему исправиться без изоляции от людей. Парня приговорили к пяти годам лишения свободы и освободили от наказания, если он в течение двух лет не нарушит закон и выполнит возложенные на него обязательства.

Также его обязали выплатить потерпевшей моральный ущерб в размере 300 тысяч гривень.

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Автор: Денис Прядко