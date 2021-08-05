Одному из них 70 лет, а второму - 21.

В Кропивницком задержаны двое мужчин, которые обнажались перед детьми.

Как сообщает патрульная полиция Кировоградской области, 11-летняя девочка сообщила в полицию на линию 102, что в Кропивницком в парке "Казачий остров" перед ней демонстративно раздевался мужчина. Отмечается, что она назвала его приметы.

"Патрульные сразу отправились по указанному адресу. Во время отработки территории патрульные обнаружили похожего по описанию 70-летнего мужчину. Тот без одежды сидел на берегу реки. Увидев служебный автомобиль, он быстро начал собирать вещи и пытался избежать встречи с инспекторами. Однако сбежать ему не удалось", - сообщает полиция.

Также отмечается, что вчера в полицию поступил вызов от гражданки, которая рассказала, что ее ребенок вместе с друзьями гулял во дворе дома и "вдруг появился 21-летний мужчина, который перед детьми снял одежду и нижнее белье".

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Гражданина, похожего по описанию, патрульные оперативно обнаружили на спортивной площадке возле соседнего дома.

В сообщении сказано, что патрульные вызвали следственно-оперативную группу и мужчины были задержаны.

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Автор: Надя Пришляк