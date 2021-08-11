Такую рекомендацию приняли на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В общежития Львова рекомендуют заселять только тех студентов, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, об этом шла речь на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Члены комиссии рекомендуют руководителям учебных заведений (в частности, ректорам высших учебных заведений) проводить заселение студентов в ведомственные общежития только после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

По информации эксперта Департамента здравоохранения Львовской ОГА по эпидемиологии и вакцинопрофилактике Натальи Иванченко, по состоянию на сейчас в регионе вакцинировано более 420 тысяч человек.

"Несмотря на то, что сейчас мы имеем достаточное количество доз вакцин против вируса, становится все труднее организовывать людей сделать прививки. Необходимо расширять сеть заведений, в том числе торгово-развлекательных, в которых можно организовать дополнительные центры вакцинации. Отдельно отмечу, если мы говорим о конкретной отрасли, то учебным заведениям рекомендовано начинать обучение офлайн только в случае вакцинации 80% преподавательского состава", - добавила она.

Читайте такжеЛяшко объяснил, как в Украине избежать новой волны COVID-19Кроме того, уже со следующей недели во Львове стартует пилотный проект по вакцинации студентов. Начнут с национального университета "Львовская политехника".

"Такую инициативу предложил сам вуз. Возле них рядом есть 10-я городская клиническая больница и там смогут вакцинироваться все студенты, старше 18 лет. Предпочтение будут отдавать тем, кто хочет поселяться в общежития. Но заставлять никого не будут", - рассказала в комментарии УНИАН Иванченко.

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Автор: Мирослава Бзикадзе