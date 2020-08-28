За преступление заказчики - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и экс-помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин - заплатили исполнителям $5 тысяч.

Идея облить активистку Екатерину Гандзюк серной кислотой принадлежала председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и экс-помощнику депутата Херсонского облсовета Алексею Левину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после первого заседания суда по делу об организации убийства Гандзюк сообщил прокурор Андрей Синюк.

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По словам прокурора, сегодня в суде он заявил ходатайство о взыскании ранее внесенного Мангером залога в размере 1 миллион 150 тысяч гривен в доход государства, поскольку обвиняемый нарушил условия меры пресечения в виде залога.

Кроме того, он сообщил, что идея облить Гандзюк серной кислотой принадлежала именно заказчику преступления - Мангеру и организатору - Левину.

«Мы настаиваем на том, что обвиняемые Мангер и Левин заказали именно обливание Екатерины Гандзюк серной кислотой, что и было сделано исполнителями этого преступления, которые в настоящее время уже осуждены и отбывают наказание. Именно эти действия, заказанные обвиняемыми, привели к смерти потерпевшей», - сказал прокурор.

Он добавил, что Мангер и Левин предложили исполнителям преступления два возможных способа нанесения Гандзюк телесных повреждений. По словам Синюка, первый - переломать ей руки и ноги, второй - облить серной кислотой. Исполнители преступления указали, что более легкий способ нанести Гандзюк телесные повреждения - облить ее кислотой.

Также прокурор сообщил, что заказчики преступления за обливания Гандзюк кислотой предлагали меньшее вознаграждение, но исполнители договорились с ними, что получат за это такую же сумму, как и за переломы рук и ног.

Синюк добавил, что за это преступление заказчики заплатили 5 тысяч долларов. Сергей Торбин, как организатор исполнителей преступления, взял себе 500 долларов, а остальную сумму равными долями распределил между исполнителями, за исключением небольшой суммы, потраченной на приобретение мобильных телефонов и серной кислоты.

Убийство Екатерины Гандзюк: что установило следствие

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне ей плеснули в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года были задержаны Павловский и Левин, их отправили под стражу.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили об установлении конечного заказчика убийства - Мангера. Следствие утверждает, что он по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Мангеру и Левину инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, который носит характер особого мучения и повлек смерть потерпевшей) Уголовного кодекса.

28 июля в суд был направлен обвинительный акт в отношении Мангера и Левина.

По решению суда Мангер и Левин до 18 октября находятся под стражей.

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Автор: Дмитрий Хилюк