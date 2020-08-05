Убийство Гандзюк: дело по обвинению Мангера будут рассматривать в Киеве

Захисники клопотали про направлення кримінального провадження до Херсонського міського суду.

Уголовное производство в отношении обвиняемого в заказе и организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера будет рассматриваться в Печерском районном суде города Киева.

Об этом сообщает Судебная власть Украины.

"Сегодня коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения ходатайство защитника председателя Херсонского областного совета о направлении уголовного производства по обвинению этого херсонского чиновника и другого лица в заказе и организации нападения на советницу мэра г. Херсона из Печерского районного суда Киева в Херсонский городской суд Херсонской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, коллегия судей удовлетворила представление председателя Киевского апелляционного суда о направлении материалов этого уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Также сообщается, что с полным текстом судебных решений ККС ВС по делу № 757/31502/20-к (производство № 51-3576впс20) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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Как сообщал УНИАН, общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года были осуждены пятеро исполнителей преступления.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года были задержаны Павловский и Левин, обоих суды отправили под стражу.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили об установлении конечного заказчика убийства - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, приведших к ее смерти.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, которое носит характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей).

28 июля обвинительный акт в отношении Мангера и экстрадированного в Украину из Болгарии Левина направлено в суд.

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