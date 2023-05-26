Речь идет об имуществе подсанкционного олигарха Александра Верховского, который входит в ближайшее окружение Кремля.

Наложен арест на рыболовецкий траулер "Бухта Соколовская" стоимостью почти один миллиард гривен, который принадлежит холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского.

Как сообщил пресс-центр СБУ, Верховский входит в ближайшее окружение Кремля и является одним из крупнейших финансовых "доноров" войны против Украины.

Отмечается, что рыболовецкий промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет РФ.

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В спецслужбе проинформировали, что арестованный траулер является составляющей торгового "флота" олигарха.

"Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве. Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ. Однако, сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что сейчас судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В Николаевской области СБУ задержала очередного предателя

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области СБУ задержала очередного предателя Украины, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года.

По указанию оккупантов он обходил территорию города и прилегающих окрестностей и скрыто фиксировал на камеру телефона объекты Сил обороны. Предателю грозит до 12 лет тюрьмы.

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