По его словам, против России весь мир, а будущего у россиян нет.

Путинский олигарх Андрей Ковалев отличился нытьем из-за провалов "второй армии мира". Он признал, что украинские войска намного сильнее российских. Поражение России Ковалев ждет с ужасом.

Как сообщает Телеграм-канал "НеШутки", в коротком видео Ковалев констатировал, что в начале войны Россия была уверена, что одержит победу. Однако все иллюзии россиян разрушили украинские воины на поле боя.

Олигарх напомнил, что окупатны рассчитывали "взять" Киев за несколько дней. Потом что-то пошло не по плану русских.

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"Началось хорошо, а потом пошло как-то не так, как предполагалось. Помните наше отступление, разгромленные колонны, которые шли без сопровождения, без разведки. Потом весь мир пришел на помощь Украине. Это вообще кто-то прогнозировал, анализировал, предсказывал? И оказалось, что мы имеем дело не вот с тем слабым государством, каким оно было в 2014 году, когда мы Крым взяли без единого выстрела", - сказал Ковалев.

Неожиданно, олигарх выдал, что Украина-высокоорганизованное государство, а ВСУ – "замечательные и современные".

"Упаси Боже Россия проиграет!"- с ужасом предостерег Ковалев.

Также олигарх заявил, что в Украине не "спецоперация", а "страшная война".

"Против нас весь мир. 122 страны проголосовали за признание нас агрессором! Будущее - где оно? Какие проекты, какие планы? Обидно", - добавил Ковалев.

Проблемы российских олигархов

Война Путина болезненно ударила по российским элитам. Недавно выяснилось, что западные санкции против российских олигархов оказались в значительной степени неэффективными, поскольку "целились не туда". Исследователи Дартмутского университета предложили новый подход в отношении миллиардеров из РФ. Они уверены, что западные правительства должны сосредоточиться на преследовании тех, кто управляет оффшорным богатством олигархов – юристов, бухгалтеров и банкиров.

В феврале Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России, под которые попали ряд московских фирм, управляющих деньгами российских магнатов. Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз также ввели ограничения на предоставление некоторых офшорных услуг российским олигархам.

В марте советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о внутренней ситуации в РФ и позиции элит. Сейчас элита поняла, что Путин наоборот, делигитимизирует все, обнуляет их коммуникации на Западе, где они привыкли жить, обнуляет их возможности сохранить доходы и выведенные деньги.

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