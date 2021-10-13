По каким-то причинам в унитазе "живет" шланг, которым сливают воду из труб.

Жители Днепра пожаловались на ужасное состояние туалета в одном из учебных заведений города. Мало того, что вся комната обклеена странными правилами, так и сам унитаз невозможно использовать по назначению.

Фото туалета, который прозвали "музеем фильма ужасов", опубликовали в местном Telegram-канале.

Так, в одном из учебных заведений Днепра дети едва ли смогут справить свою нужду. Унитаз "оккупировал" шланг, через который сливают воду из труб. Едва ли ребенок, который хочет использовать туалет по назначению, сможет перекрыть кран и вытащить шланг без помощи взрослых.

Помимо этого, в туалете установлены странные правила. Администрация учебного заведения или же его технический персонал установили для учеников запреты. На жалюзи у окна висит лист, на котором напечатано, что их трогать нельзя. Также желающим справить нужду важно не забывать "нажать кнопку" - скорее всего, речь идет о смыве в унитазе.

Читайте такжеКиевляне нашли в селедке из магазина червей-паразитов (видео)Пользователей сети возмутил "туалет из фильма ужасов". По мнению комментаторов - шланг может выполнять сразу три функции: сливать воду из труб, заменять сливной бачок и "отпугивать" всех желающих справить нужду.

В каком именно учебном заведении находится показанный на фото туалет - не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в сети показали "удобства" в общежитии киевского вуза, на это руководство ответило довольно резко. Условия, как отметили студенты, там хуже, чем в тюрьме.

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Автор: Виолетта Орлова