В Одессе в ресторане «Арарат», расположенном в курортной зоне, сегодня вечером два человека получили огнестрельные ранения. Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области, сотрудники спецслужбы задержали злоумышленников, устроивших перестрелку в ресторане.
Как отметили в управлении, оперативники спецподразделения «К» УСБУ в Одесской области оперативно среагировали на инцидент, который произошел в одном из ресторанов.
«Выходцы из кавказского региона устроили стрельбу из огнестрельного оружия. Двое из них получили ранения. Пули попали даже в окна противоположного дома. По оперативной информации участники перестрелки относятся к одной из организованных преступных группировок региона», - рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, произошла перестрелка между двумя мужчинами, личности которых сейчас устанавливаются.
«Грубо нарушив общественный порядок, правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако были задержаны сотрудниками СБУ», - сообщили в отделе.
В результате вооруженного конфликта оба его участники получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Мужчинам оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По факту хулиганства с применением оружия начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили в социальных сетях очевидцы, конфликт с перестрелкой произошел в ресторане «Арарат», расположенном на Гагаринском плато (курортная Аркадия).
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