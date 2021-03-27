26 марта в Одесской области на автомойке застрелили мужчину, еще один ранен.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в поселке Лиманское.
«В результате происшествия один человек ранен и один – убит», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. С человеком, который стрелял, проводятся неотложные следственные действия.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются, добавили в полиции.
В то же время, в социальных сетях сообщают, что убит 39-летний Александр Рожко, известный в определенных кругах как «Ляма». По одним данным, произошла перестрелка. По другим - на улице Гагарина в указанном населенном пункте группа неизвестных хотела напасть на владельца автомойки, который якобы отобрал у одного из оппонентов оружие и открыл огонь.
Местные жители называют Рожко контрабандистом.
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