Около 20:05 эвакуатор подрезал автомобиль BMW.

В четверг, 16 июля, в центре Киева водитель эвакуатора устроил стрельбу.

Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел на улице Крещатик. Около 20:05 эвакуатор подрезал автомобиль BMW.

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После чего стажер на эвакуаторе, который находился за рулем, показал водителю иномарки неприличный жест, а водитель эвакуатора, начал стрелять из окна. На месте работали криминалисты.

"Эвакуатор правоохранители задержали уже возле ТЦ "Гулливер". Сейчас мужчины из BMW пишут заявления", - сказано в сообщении.

В комментариях украинцы отметили, что водители эвакуаторов стали настолько суровыми, что без оружия не выезжают.

Как сообщал УНИАН, в столице водитель Toyota проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на мотоциклиста.

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