Политолог напомнил, что за время президентства Дональда Трампа США не предоставили Украине ни одной безвозмездной военной или финансовой помощи.

Украина может отказаться от территориальных уступок в мирном плане Трампа. Как рассказал УНИАН политолог Игорь Рейтерович, в этом случае давление США на Киев возможно, но малоэффективно. В то же время европейский вариант плана, который готовится совместно с Украиной, способен учесть украинские предложения и значительно усложнить Кремлю любые претензии.

Если Украина откажется от территориальных уступок, а Кремль будет настаивать на них, могут ли в таком случае США оказывать давление на Киев?

Кремль может настаивать, но он делает сейчас вид, что он ничего об этом документе не знает. И говорит о том, что они от Соединенных Штатов ничего не получали. Это очень важный момент. Теоретически россияне могут попытаться переложить ответственность на Украину, но фактически это будет выглядеть так, будто это делают не столько россияне, сколько сами Соединенные Штаты, ведь именно США передали этот план Украине.

Я более чем убежден, что если администрация Трампа попытается сыграть в такую игру и сказать, что мы сделали все, что могли, а это Украина не хочет завершать войну, эта история закончится для Соединенных Штатов очень и очень плохо и даже позорно. Мне кажется, в Белом доме об этом знают, и они будут пытаться всячески кулуарно навязать Украине необходимость принятия определенных положений этого плана, надеясь, что какой-то широкой и серьезной дискуссии по поводу окончания войны не будет. Но это напрасные надежды.

Трамп сам настолько сильно поднял градус ожиданий, что теперь просто предложить вариант: "прекратим стрелять, и дадим какие-то непонятные гарантии" - не сработает и вылезет боком самому Трампу.

Возможно ли давление со стороны США в виде прекращения поставок оружия?

За время президентства Дональда Трампа США не предоставили Украине никакой бесплатной военной или финансовой помощи. Все, что мы получали, мы или купили сами, или это купили европейцы и, собственно, передали Украине. Или это были остатки программ Байдена. Поэтому они, конечно, могут нам угрожать, но ситуация сейчас поменялась. И такой критической зависимости, ну, кроме, пожалуй, систем ПВО, нет. Но с другой стороны могут покупать у американцев ракеты к ПВО отказать европейцам им будет очень сложно.

Несмотря на то, что США могут предлагать Украине определенные условия, это не значит, что все будет происходить так, как им удобно. Трамп своими громкими заявлениями загнал себя в ситуацию, в которой просто переложить всю ответственность на Украину уже не получится.

Европа готовит альтернативный план: что в нем может быть?

Если Украина и страны Европы будут иметь общую позицию, которую смогут четко донести Трампу и подать свои конкретные предложения к его плану - это значительно усложнит любые попытки США обвинить Украину в нежелании мира.

Те пункты американского плана, которые очевидно играют в пользу России, в европейском варианте, скорее всего, будут сформулированы совсем по-другому. Но очевидно, что речь не может идти ни о каком "признании территорий" российскими, ни о смягчении ответственности за преступления, ни о других подобных уступках.

Плюс я убежден, что самое главное, что будет отсутствовать в этом плане, и это точно, это любые вопросы, связанные с внутренней украинской политикой, европейцы на это не пойдут. Потому что они же прекрасно понимают, что это "выпустить джинна из бутылки".

На какие пункты европейского плана Кремль теоретически мог бы согласиться или не согласиться?

Кремль вряд ли согласится на любые предложения. Скорее всего, россияне заявят, что план для них неприемлем и даже не подлежит обсуждению, потому что якобы не устраняет "первопричины конфликта" с их точки зрения.

Для нас важно, чтобы этот план был разработан, чтобы он был предложен Трампу от Европы и от Украины. Ну, чтобы мы показали, что мы тоже что-то разработали. И очевидно, что компромисс для России там будет уже в том, что мы будем говорить о линии фронта и завершении войны по линии разграничения. Это уже компромисс со стороны Украины, причем колоссальный компромисс. Возможно, снятие какой-то части санкций, после того, как Россия компенсирует нам убытки через замороженные активы.

Можно ли расценивать обнародованные материалы НАБУ как попытку повлиять на Зеленского и сделать его более сговорчивым?

Это глупая история. Я знаю, что некоторые связывали это, что едва ли не американцы это сделали с этими пленками, это не так. Потому что не американцы засылали Миндича, не американцы заставляли кого-то заниматься коррупцией. Американцы, давайте откровенно, пытаются воспользоваться этой ситуацией. Но парадокс ситуации в том, что сейчас это появление американского плана сейчас Зеленскому даже больше на руку сыграет. Потому что, как он вчера говорил на встрече с фракцией, у нас ключевой вопрос - это мир. Давайте сейчас отложим истории с коррупцией, отобьемся от этого "дебильного" плана, или его переформатируем, а потом будем заниматься другими вопросами.

Если бы хотели ослабить Зеленского, для этого надо было бы обнародовать другие пленки, возможно, с его фамилией или голосом. А таких нет, поэтому либо их просто не существует, либо это не спланированная акция.

Почему для этого мирного договора США выбрали именно 10-летний срок действия?

Мне трудно точно сказать, в самом договоре упоминается создание совета во главе с Трампом и т.д. Но он, во-первых, смертный человек, а во-вторых, президент США лишь на три года. Поэтому, вероятно, 10 лет выбрали как стандартный срок в международной практике - чтобы за это время вопрос мог "рассосаться" самостоятельно.

справка Игорь Рейтерович Кандидат политических наук, политолог Игорь Рейтерович - политолог, который с 2006 года посвятил себя преподавательской и научной деятельности. С апреля 2006 года - доцент кафедры публичной политики и политической аналитики Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

